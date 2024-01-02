Клопп оценил победу над Ньюкаслом

Юрген Клопп прокомментировал победу над Ньюкаслом



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Ливерпуль показал впечатляющую игру против Ньюкасла в 20 туре АПЛ.

Об этом рассказал главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

«Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным.

Суперматч. Мне понравилось много аспектов игры, за исключением пропущенных голов.Невероятная игра, невероятная атмосфера.

Это была игра для футбольных школ по контрпрессингу.Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить.Все было хорошо.

Шоу имеет продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет значение», — сказал Клопп.