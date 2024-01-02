Футбол
Когда четыре мяча — это мало. Ливерпуль — Ньюкасл 4:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор результативной победы Ливерпуля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" забил "Ньюкаслу", но мог гораздо больше, если бы эффективнее реализовывал свои шансы. Команды взялись за дело после перерыва. Салах сделал дубль, и отметился ассистом, также по мячу забили Джонс и Гакпо. "Ньюкасл" создал меньше моментов и ответил двумя мячами (Исак и Ботман). "Ливерпуль" продолжает возглавлять АПЛ с 45 очками. "Астон Вилла" — вторая (42), "Манчестер Сити" и "Арсенал" имеют по 40 очков, хотя у "горожан" есть игра в запасе.
Чемпионат Англии, 20-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" 4:2
Голы: Салах 49, Джонс 74, Гакпо 78, Салах 86 (пен.) — Исак 54, Ботман 81
На 22-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)