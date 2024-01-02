Когда четыре мяча — это мало. Ливерпуль — Ньюкасл 4:2. Обзор матча и видео голов

Видеообзор результативной победы Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Ливерпуль" забил "Ньюкаслу", но мог гораздо больше, если бы эффективнее реализовывал свои шансы. Команды взялись за дело после перерыва. Салах сделал дубль, и отметился ассистом, также по мячу забили Джонс и Гакпо. "Ньюкасл" создал меньше моментов и ответил двумя мячами (Исак и Ботман). "Ливерпуль" продолжает возглавлять АПЛ с 45 очками. "Астон Вилла" — вторая (42), "Манчестер Сити" и "Арсенал" имеют по 40 очков, хотя у "горожан" есть игра в запасе.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Чемпионат Англии, 20-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" 4:2

Голы: Салах 49, Джонс 74, Гакпо 78, Салах 86 (пен.) — Исак 54, Ботман 81

На 22-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)

www.ua-football.com