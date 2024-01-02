Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Бостон» 3 января во Вконтакте начнется в 03.00

Хоккеисты «Бостона». Фото USA Today Sports

«Коламбус» на своем поле сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Коламбус» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Бостон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 50 очков.

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