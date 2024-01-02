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«Колорадо» — «Айлендерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Колорадо» — «Айлендерс» 3 января во Вконтакте начнется в 05.00

ХК &amp;quot;Колорадо&amp;quot;. Фото USA Today Sports

«Колорадо» на своем поле сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Встреча пройдет на «Болл-арене» в Денвере, Колорадо, США. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Колорадо» — «Айлендерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Колородо» занимает вторую строчку, имея равное количество очков с «Ванкувером» на первом месте — по 49. «Айлендерс» имеет в своем активе 43 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.
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