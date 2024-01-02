Футбол
Ливерпуль рассчитывает на своего хавбека в будущем, но планирует отдать его в аренду
Английский клуб рассчитывает на Фабио Карвалью в будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" не планирует продавать своего полузащитника Фабио Карвалью. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Английский клуб рассчитывает на 21-летнего игрока в будущем, потенциально уже со следующего сезона. Поэтому "Ливерпуль" отклоняет предложения о покупке, но футболист будет играть на правах аренды без права выкупа.
Некоторые СМИ сообщают, что арендовать Фабио хочет "Лестер", который лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.
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