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Футбол

Ливерпуль рассчитывает на своего хавбека в будущем, но планирует отдать его в аренду

Английский клуб рассчитывает на Фабио Карвалью в будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ливерпуль" не планирует продавать своего полузащитника Фабио Карвалью. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    Английский клуб рассчитывает на 21-летнего игрока в будущем, потенциально уже со следующего сезона. Поэтому "Ливерпуль" отклоняет предложения о покупке, но футболист будет играть на правах аренды без права выкупа.

    Некоторые СМИ сообщают, что арендовать Фабио хочет "Лестер", который лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.

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