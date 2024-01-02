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Футбол

Ливерпуль уверенно победил Ньюкасл в 20 туре АПЛ

Второй тайм матча подарил шесть забитых голов

1 января в 20 туре английской Премьер-лиги Ливерпуль праздновал домашнюю победу над Ньюкаслом.

Матч завершился со счетом 4:2 на польза Ливерпуля. В составе мерсисайдцев дубль оформил Салах.

Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков). Далее в турнирной таблице следуют Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).

Чемпионат Англии — АПЛ 20 тур, 1 января

Ливерпуль — Ньюкасл 4:2 (0:0)

Голлы: 1:0 — 49 Салах, 1:1 — 54 Исаак , 2:1 — 74 Джонс, 3:1 — 78 Гакпо, 3:2 — 81 Ботман, 4:2 — 86 Салах (пен)

Накануне Арсенал без Зинченко уступил Фулгему в 20 туре АПЛ.

champion.com.ua

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