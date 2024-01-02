Футбол
Ливерпуль уверенно победил Ньюкасл в 20 туре АПЛ
Второй тайм матча подарил шесть забитых голов
1 января в 20 туре английской Премьер-лиги Ливерпуль праздновал домашнюю победу над Ньюкаслом.
Матч завершился со счетом 4:2 на польза Ливерпуля. В составе мерсисайдцев дубль оформил Салах.
Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков). Далее в турнирной таблице следуют Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).
Чемпионат Англии — АПЛ 20 тур, 1 января
Ливерпуль — Ньюкасл 4:2 (0:0)
Голлы: 1:0 — 49 Салах, 1:1 — 54 Исаак , 2:1 — 74 Джонс, 3:1 — 78 Гакпо, 3:2 — 81 Ботман, 4:2 — 86 Салах (пен)
Накануне Арсенал без Зинченко уступил Фулгему в 20 туре АПЛ.