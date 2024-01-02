Салах: Верим, что можем выиграть титул АПЛ

Мохаммед Салах прокомментировал победу над Ньюкаслом

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Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах верит в шансы команды на титул АПЛ.

Об этом рассказал сам футболист после победы над Ньюкаслом. .

«Нам удалось набрать три очка и возглавить таблицу. Мы должны сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре.

Мы верим в то, что можем выиграть титул. нужно много работать и проявлять себя на поле. Если нам это удастся, то мы сможем продолжать выигрывать», — отметил Салах.