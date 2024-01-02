Футбол
Салах: Верим, что можем выиграть титул АПЛ
Мохаммед Салах прокомментировал победу над Ньюкаслом
Фото — Getty Images
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах верит в шансы команды на титул АПЛ.
Об этом рассказал сам футболист после победы над Ньюкаслом. .
«Нам удалось набрать три очка и возглавить таблицу. Мы должны сохранять спокойствие и стремиться к победе в каждой игре.
Мы верим в то, что можем выиграть титул. нужно много работать и проявлять себя на поле. Если нам это удастся, то мы сможем продолжать выигрывать», — отметил Салах.
Напомним, Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам за матч.