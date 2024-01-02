Самсонов остался в «Торонто», клубы НХЛ не взяли вратаря с драфта отказов

Илья Самсонов. Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов прошел процедуру драфта отказов и не получил предложений.

Теперь 26-летний россиянин будет выступать в АХЛ.

В этом сезоне Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

«Торонто» отказался от русского вратаря после провальной половины сезона. Самсонову стоит вернуться в КХЛ?

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