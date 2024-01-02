Самсонов переведен в фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

Илья Самсонов. Фото USA Today Sports

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отправлен в фарм-клуб АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний россиянин не был выбран ни одним клубом на драфте отказов, и теперь может сыграть за «Торонто Марлиз» в АХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

«Торонто» отказался от русского вратаря после провальной половины сезона. Самсонову стоит вернуться в КХЛ?

Источник