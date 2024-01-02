«Торонто» отказался от русского вратаря после провальной половины сезона. Самсонову стоит вернуться в КХЛ?

«Торонто» выставил на драфт отказов российского вратаря Самсонова

Илья Самсонов. Фото Global Look Press Голкипер помещен на драфт отказов.

Когда в родном для Ильи Самсонова Магнитогорске вовсю встречали Новый год, «Торонто» преподнес российскому голкиперу подарок на праздник. «Мэйпл Лифс» поместили вратаря на драфт отказов. Самсонов отправится в фарм-клуб, если в течение 24 часов ни один клуб НХЛ не проявит интерес к голкиперу. Верится в это с большим трудом.

Регулярку Илья начал из рук вон плохо и проиграл конкуренцию не только Джозефу Уоллу, который проводит первый полноценный сезон в лиге, но и опытному Мартину Джонсу, которого подняли из фарм-клуба. Нет ничего удивительного, что руководство «Торонто» разочаровалось в голкипере, который летом подписал с клубом новый контракт.

Чтобы разобраться в отношениях «Мэйпл Лифс» и Самсонова, нужно вернуться в межсезонье, когда стороны спорили о сумме и сроке соглашения. Пожелания клуба и игрока разошлись: «Торонто» предлагал 2,4 миллиона долларов, Илья, как сообщали инсайдеры, хотел зарабатывать 4,9. Дело дошло до арбитражных разбирательств.

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По итогу заседания независимый суд присудил контракт на один сезон с зарплатой в 3,55 миллиона. Завышенными требованиями Самсонов поставил себя в ситуацию, когда от него все ждали классной игры — и ничего другого. Однако Илья не оправдал возложенных надежд и так и не вернулся на уровень прошлого чемпионата.

Сезон для Самсонова не задался с первых матчей, но даже на отрезке из 15 игр вратарь не прогрессировал. Илья отражал меньше 87 процентов бросков, а в среднем пропускал 3,94 шайбы — по обоим показателям это кошмарное второе с конца место из 61 вратаря НХЛ, которые провели минимум 10 матчей в этом сезоне. Несмотря на провальные игры, голкиперу давали шансы на исправление. И травма Уолла располагала к преображению Самсонова.

Фото Global Look Press

Вот когда Джозеф попал в лазарет, россиянина подвинул 33-летний Джонс. Драфт отказов — абсолютно логичная реакция, когда вратарь деградировал за короткий срок. Ведь все помнят, как Самсонов в прошлом сезоне помог «Торонто» пройти первый раунд плей-офф и перезагрузился после стагнации в «Вашингтоне».

Будущее Ильи в НХЛ туманно. В голкипере разубедился еще один клуб лиги. Резюме не самое похвальное. Самсонов — обученный габаритный вратарь, он адаптирован к североамериканскому хоккею и доказывал, что способен играть стабильно. Вот только провальное начало сезона-2023/24 может подтолкнуть к смене обстановки.

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В проверенном первом номере летом очевидно будет заинтересован «Металлург» — родной клуб Самсонова. Вернуться в КХЛ для перезагрузки — реалистичный вариант, чтобы вернуть уверенность и помочь карьере.

Впрочем, остается расклад, при котором один из клубов рискнет забрать Илью с уэйвера и даст шанс во второй половине чемпионата. Возможно, россиянину поможет отрезок в АХЛ — там Самсонов явно не будет сидеть на лавке. В любом случае вернуться в «Торонто» получится, только если голкипер проявит себя в фарм-клубе.

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