Футбол
Экс-форвард Днепра будет играть в хорватском клубе за 1 евро
Контракт рассчитан на пять месяцев
Хорватский футболист и бывший форвард "Днепра" Никола Калинич подписал контракт с клубом "Хайдук".
Соглашение рассчитано до конца этого сезона, а заработная плата составит 1 евро в месяц. Никола вернулся только с одной целью — это помочь "Хайдуку" выиграть титул впервые за 19 лет.
"Самая легкая работа, которую я выполнял за три года в клубе. Никола хочет только помочь "Хайдуку" выиграть титул", — сказал директор клуба.