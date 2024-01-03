Экс-форвард Днепра будет играть в хорватском клубе за 1 евро

Контракт рассчитан на пять месяцев

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Хорватский футболист и бывший форвард "Днепра" Никола Калинич подписал контракт с клубом "Хайдук".

Соглашение рассчитано до конца этого сезона, а заработная плата составит 1 евро в месяц. Никола вернулся только с одной целью — это помочь "Хайдуку" выиграть титул впервые за 19 лет.

"Самая легкая работа, которую я выполнял за три года в клубе. Никола хочет только помочь "Хайдуку" выиграть титул", — сказал директор клуба.

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