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Футбол

Экс-форвард Днепра будет играть в хорватском клубе за 1 евро

Контракт рассчитан на пять месяцев

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    • Хорватский футболист и бывший форвард "Днепра" Никола Калинич подписал контракт с клубом "Хайдук".

    Соглашение рассчитано до конца этого сезона, а заработная плата составит 1 евро в месяц. Никола вернулся только с одной целью — это помочь "Хайдуку" выиграть титул впервые за 19 лет.

    "Самая легкая работа, которую я выполнял за три года в клубе. Никола хочет только помочь "Хайдуку" выиграть титул", — сказал директор клуба.

    www.ua-football.com

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