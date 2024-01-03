Элитные клубы-призраки: перебежчики из Шахтера, скупые корейцы и президент, которому «светила» тюрьма

Таврия – первый чемпион Украины

Максим Розенко о покинувших командах. свой след в истории украинского клубного футбола Вспоминаем печальные роки Темпа, Кременя, Торпедо и СК Одесса.

Сегодня мало кто помнит первые украинские первенства. В годы ранней футбольной независимости даже щепетильные летописцы были охвачены эйфорией по поводу рождения украинской высшей лиги, о возможности и даже необходимости создания которой долго и настойчиво твердили патриотически настроенные болельщики.

Аналог кооперативного движения

Неудивительно, что многие пожелали быть причастными к процессу создания лиги, которой обещали в перспективе процветания и благополучия. Ведь членство в ФИФА и УЕФА было лишь вопросом времени, а вложенный уже сегодня капитал должен был где-то лет через пять вернуться сторицей. Поэтому многие бизнесмены, имевшие достаточный для того капитал, или промышленные гиганты, уверенно стоявшие в те годы на ногах, спешили обзавестись собственной командой. Футбол превратился в некий аналог кооперативного движения, где запах будущих сверхприбылей гасил природное чувство осторожности. Тогда мало кто задумывался над тем, что игра миллионов не может жить и развиваться по своим законам отдельно от социально-экономических реалий самой страны. А реалии эти оптимизма не внушали… Читайте также: Аферы большого футбола: странные трансферы, поддельные паспорта и взятки от агентов

Но процесс пошел, и футбольные клубы росли на карте Украины как грибы после дождя. При этом в заглавиях этих клубов была не только лишь география страны, да и бессчетные компании, о существовании которых ранее никто не знал. Для отчетности по массовости и популяризации футбола это годилось, а за внутренним содержанием мало кто следил. Для самих же владельцев наличие футбольного клуба было еще и вопросом престижа. Хотя нельзя не оговориться, что все-таки футбольное хозяйство — дело весьма хлопотное, и по рентабельности уступает многим другим видам бизнеса, потому, чего было не отнять у новоиспеченных президентов, так это искренней любви к футболу. Любви, за которую как в голливудских фильмах и многочисленных мексиканских сериалах пришлось платить сполна. скупые корейцы и президент, которому «светила» в тюрьме» src=»/wp-content/uploads/2024/01/b264422937a3267559f8935006888775.jpg» alt=»Элитные клубы-призраки, "светила" в’тюрьма» />

Грузинскому предпринимателю из районного центра Шепетовка Джумберу Нишаниадзе повезло. Что знают об этом городе? Наверное, только то, что оно находится в Хмельницкой области. Известный литературный герой Остап Бендер вспоминал Шепетовку только всуе. А тут сразу клуб из этого провинциального городка счастливым жребием попадает в элиту украинского футбола, в одну компанию с киевским Динамо, Шахтером и Днепром. Разве это не подарок судьбы?

И не беда, что футболисты из этого элитного клуба готовятся к матчам в пионерском лагере, служащем загородной базой, и умываются утром на улице ледяной водой из-под крана. Все это с лихвой компенсируется значительными по тем временам суммами контрактов (а иначе как затянуть классных футболистов и такого тренера, как Ткаченко, в такую ​​глухомань) и безумной любовью местной торсиды, для которой каждый матч Темпа походил на карнавал в Рио-де -Жанейро.

Конечно, избалованные Киев, Днепропетровск, Донецк или Харьков поначалу брезгливо относились к команде из Шепетовки, едва собирая (или и вовсе не собирая) тысячную аудиторию на трибунах. Но вскоре вынуждены были изменить свое отношение к Темпу. Тот же Металлист благодаря бескомпромиссности шепетовцев, обыгравших харьковчан в ничего не значащем для них матче, распрощался в свое время с высшей лигой.

Читайте также: Он скрывал свой диагноз. Уникальная карьера и трагическая смерть первого украинца в чемпионате Турции

И вдруг сказка оборвалась, а причина оказалась непристойной банальной. В 1996 году Нишаниадзе, взявший огромный кредит, попадет в полосу коммерческих неудач. И футбольный клуб исчезает с футбольной карты страны, а сам бизнесмен чуть не попал за решетку. Даже после окончания своей футбольной Одиссеи батоно Джумбер долго еще расплачивался с долгами. Но его детище успело войти в историю. Кроме всего прочего, еще и тем, что Темп – единственный клуб из провинции, где областной центр до сегодняшнего дня так и не познал радости высшей лиги. Были попытки создать объединенный клуб под крылом областного центра, но новоиспеченный Темп-Адвис оказался лопнувшим трестом. Видимо, власти Хмельницкого так до конца и не прониклись вопросами футбольного престижа региона. И история с заменой обанкротившегося Темпа командой из любительской лиги – каменец-подольской Ратушей (до существования Профессиональной футбольной лиги в Украине возможно было и такое), ничем хорошим все равно не закончилась. О Ратуше после этого никто не слышал.

Торпедо Запорожья: обуза для корейцев

Автозаводской клуб отвечал всем требованиям крепкого середняка. Команда играла в свое удовольствие – прежде всего, для собственных болельщиков, подавляющее количество которых были с пеленок отданы предприятию АвтоЗАЗ. Наличие заводской команды грело им душу и тянуло на трибуны. А противостояние двух запорожских команд действительно напоминало дерби, вызывая зависть у болельщиков из Донецка и Киева, где матчи земляков спрогнозировать в большинстве случаев было нетрудно. Кроме того, много ли вы насчитаете команд, не претендовавших на медали, но представитель которых становился бы лучшим бомбардиром чемпионата? Ведь именно Торпедо дало путевку в жизнь футболисту Арсену Авакову (просьба не путать с украинским политиком). Зачислять Торпедо в статисты украинского чемпионата никто не осмеливался. А когда запорожский автозавод начал налаживать тесное сотрудничество с южнокорейской корпорацией «Дэу-Моторз», казалось, что клуб будет развиваться и станет настолько боеспособной единицей, что замахнется на участие в еврокубках. Но тут случился реверс, и ситуация в клубе пошла в другую плоскость. Сначала клуб оказался на краю пропасти, когда не смог вовремя заплатить взнос для участия в чемпионате – около 30 тысяч долларов. На очередной конференции Профессиональной футбольной лиги под председательством тогдашнего президента Григория Суркиса был даже поставлен вопрос о переводе торпедовцев в первую лигу. Тогда ситуацию спасло эмоциональное выступление руководителей клуба. Но они лишь отсрочили приговор, поскольку главный спонсор четко и ясно дал понять, что держать такое бремя на балансе больше не намерено.

Читайте также: Все погибли. Представляете – все! 40 лет назад Пахтакор из Ташкента разбился над небом Днепропетровщины

Крепкий как кремень

Долгое время утирал нос областному центру и кременчугский Кремень. Пока Полтава размышляла о целесообразности покорения футбольных вершин, Кремень стабильно выступал в элите. Был даже период, когда команда числилась грозой авторитетов. Тогда из-за разногласий в донецком Шахтере в Кременчуг отправился экс-наставник горняков Валерий Яремченко с группой футболистов. Это были золотые времена команды. Но в условиях разразившегося в Украине экономического кризиса промышленному городу было уже не по силам удовлетворять эстетические запросы болельщиков. Кремень пережил Темп в высшей лиге на два сезона, а в 2002 году прекратил свое существование. Правда, три года спустя возродился из пепла.

Отдельный разговор СК Одесса. Команда никогда не обременяла себя суперамбициями, и, по воле случая оказавшись в дебютном украинском чемпионате в высшей лиге, достойно исполнила роль сверчка, знающего свой шест. Более того, со стороны казалось, что одесситов тяготит их роль, особенно на фоне Черноморца. Дерби местные болельщики так и не дождались, поскольку СК Одесса сразу же покинул высшую лигу, а позже трансформировался в Черноморец-2. Пожалуй, это был самый безболезненный уход со сцены из всех, что случились сегодня.

Читайте также: Он нравился Венгеру и ехал в Лондон подписывать контракт… Жизнь и смерть Ильи Цимбаларя

Они играли в элите</Торпедо Запорожья. Выбыл из ПФЛ в 1999 году из-за финансового кризиса. В высшей лиге – сезоны 1992-98. Наилучший результат: 7-е место (1994/95, 1995/96).

Темп Шепетовка. В высшей лиге – сезоны-1992 года, 1993/94 и 1994/95. Лучший результат: 9-е место (1993/94). Перестал существовать зимой 1996 года из-за финансового кризиса.

Кремень Кременчуг. В высшей лиге – сезоны-1992-1996/97. Лучший результат: 9-е место (1992/93, 1995/96). Выбыл из ПФЛ летом 2000 года из-за финансового кризиса. 3 августа 2005 года МФК Кремень получил статус профессионального клуба, заменив во второй лиге Ворсклу-2.

СКА Одесса, позже – СК Одесса. В высшей лиге – сезон-1992 (20-е место). Перестал существовать летом 1999 года, объединившись с Черноморцем.

Максим Розенко, Чемпион

champion.com.ua