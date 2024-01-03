Жирона – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

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UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура Ла Лиги между "Жироной" и мадридским "Атлетико".

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Встреча второй и третьей команд чемпионата Испании. Коллектив Цыганкова и Довбика имеет столько же очков, сколько и мадридский "Реал" (45), однако по дополнительным показателям "меренги" находятся выше и лидируют в таблице. "Атлетико" отстает на 7 пунктов, как и "Барселона". Сумеет ли "Жирона" сохранить отрыв? Отметятся ли результативными действиями Виктор и Артем? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 января – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

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