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Жирона — Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Жирона — Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В среду, 3 января состоится поединок 19-го тура Ла Лиги, в котором встретятся "Жирона" и "Атлетико".

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    • "Жирондинцы" после 18-ти туров записал на свой счет 45 очков и только по дополнительным показателям уступают лидирующему "Реалу". "Матрасники" идут на третьем месте, набрав 38 зачетных пунктов.

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    Матч "Жирона" — "Атлетико" начнется в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО, Футбол 1.

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    Чемпионат Испании, 19-й тур
    "Жирона" — "Атлетико" Мадрид 22:30
    Видеотрансляция — MEGOGO, Футбол 1
    Текстовая трансляция — UA-Футбол

    Трансляция матча

    Жирона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Жирона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Жирона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Жирона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Трансляция матча Жирона — Атлетико Смотреть трансляцию

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