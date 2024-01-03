Футбол
Коноплянка расторг контракт с ЧФР
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
<img title="Коноплянка расторг контракт с ЧФР" src="/wp-content/uploads/2024/01/26c6aea11e6a85a5bab4cc983baeb3ff.png" alt="Коноплянка роз
Вингер ЧФР Евгений Коноплянка покинул румынскую команду.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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Коноплянка присоединился к ЧФР летом на правах свободного агента из польской Краковии.
Напомним, Ратань неоднократно задумывался о подписании Коноплянки.