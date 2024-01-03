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Футбол

Коноплянка расторг контракт с ЧФР

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

<img title="Коноплянка расторг контракт с ЧФР" src="/wp-content/uploads/2024/01/26c6aea11e6a85a5bab4cc983baeb3ff.png" alt="Коноплянка роз

Вингер ЧФР Евгений Коноплянка покинул румынскую команду.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

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Коноплянка присоединился к ЧФР летом на правах свободного агента из польской Краковии.

Напомним, Ратань неоднократно задумывался о подписании Коноплянки.

champion.com.ua

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