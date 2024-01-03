Кубок Италии. Сорокалетний и четверо 18-19-летних в стартовом составе не помешали Милану убрать Кальяри

Уверенная победа

ANSA

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. «Джузеппе Меацца»

«Милан» — «Кальяри» 4:1

Голы: Йович 29, 42, Траоре 50, Леау 90+1 — Ацци 88

«Милан»: Миранте, Калабрия (Флоренци 61), Шимич, Эрнандес, Хименес (Бартезаги 80), Адли, Рейндерс (Дзероли 80), Чуквуэзе, Траоре (Леау 71), Йович, Ромеро (Пулишич 71)

«Кальяри»: Радунович, Витьеска, Оберт, Хацидиакос, Ди Пардо (Дзаппа 72), Макумбо, Дейола, Янкто (Ацци 63), Лувумбо, Петанья (Перейро 63), Манкозу (Сулемана 72)

Предупреждения: Де Пардо 59, Дейола 70, Ацци 89

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Кое-какие предпосылки для сенсации здесь были. «Милан» играет натужно в последнее время. Три дня назад добыл 1:0 дома против аутсайдера Серии А «Сассуоло», что спасло Стефано Пиоли от увольнения. «Кальяри» — такой же аутсайдер, но в предыдущих трех матчах против грандов в гостях проиграл лишь с разницей в один мяч и играл прилично. В том числе «Лацио» и «Наполи» в декабре.

Кроме того, эпидемия травм «россонери» не утихает. Сегодня Пиоли решил выставить в стартовом составе сорокалетнего вратаря Миранте и четырех 18-19-летних игроков — Хименеса, Шимича, Траоре и Ромеро. Все юноши впервые в карьере вышли за первую команду клуба в стартовом составе, Хименес и вовсе дебютировал на поле. Тем не менее, все справились. Команда справилась.

Начался матч энергично. Причем «Кальяри» вряд ли уступал. Играл довольно активно. Миранте спас от удара головой Петаньи. Макумбу с очень хорошей позиции пробил прямо во вратаря. А ответ Йовича низом отбил Радунович. Затем же игра успокоилась, заснула.

На этом фоне фавориту удалось забить дважды. Длинный пас Тео Эрнандеса нашел Йовича, серб принял неуклюже, но успел пробить между ногами Радуновича в упор. Тео затем вспомнил, что он левый защитник, хотя в последнее время играет центрального, прорвался слева со своей половины поля, прошел троих и выложил Йовичу. Тот пробил в падении слабо, но Радунович пропустил под корпусом.

Ну а в начале второго тайма в сумбурной атаке Траоре с разворота в падении пробил с 11-ти метров. Здесь вновь ошибка Радуновича, пропустившего под корпусом. И на этом игра вновь заснула. Проснувшись лишь в концовке. Ацци перехватил, прорвался со своей половины и забил ударом низом с 20-ти метров. Леау прорвался слева и положил в дальний угол свой первый гол с седьмого ноября.

Леау вернулся, Йович с начала декабря забил больше всех во всех турнирах среди игроков Серии А — пять голов. Лидеры отдохнули, молодежь побегала и один из юношей — Траоре — даже забил. Положительный матч для «Милана». Тем более, если вспомнить, что в предыдущем сезоне он вылетел в 1/8 финала Кубка, а в двух до этого проходил стадию в овертайме и серии пенальти.

Следующий соперник «россонери» — победитель матча «Аталанта» — «Сассуоло».

www.ua-football.com