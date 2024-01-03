Ломаченко и Тайсону Фьюри нужен психотерапевт

Сейчас почти у всех звезд спорта есть персональные психологи

Спортивный психотерапевт Мария Рябинина рассказала Чемпиону, почему психологическая поддержка нужна как Месси из Роналду, так и Ломаченко с Тайсоном Фюри, которые гонорары получают элитные европейские и американские спортивные психотерапевты, как спортсменам бороться со страхом и с чего начинается психотерапевтическая работа.

Как оргазм влияет на спортивный результат

— Госпожа Мария, в чем заключается специфика работы спортивного психотерапевта?

— Когда человек приходит к психотерапевту, он хочет перемен. Поэтому усердно выполняет задачи и рекомендации специалиста. В спорте психолог кроме помощи в поиске решений психологических проблем должен целенаправленно создавать мотивацию спортсмена, обучать навыкам самоконтроля, формировать оптимальный психологический климат. Современная психология располагает огромным количеством методов, технологий и средств, которые могут оказывать значительное влияние на эффективность тренировочного процесса и соревнований.

В любом виде спорта есть примеры, когда вопреки всем прогнозам и оценкам. физической или технической подготовки спортсменов, выигрывает более слабая команда — часто это связано с психологическими моментами. Высокий эмоциональный подъем, правильное настроение, желание победить нередко приводят к победе над более сильным соперником.

Обычно работа спортивного психотерапевта остается в тени. В нашем обществе еще пока неприемлемо о ней рассказывать.

— С какого возраста спортсмену нужен психолог?

— Лучшее время для начала работы – когда происходит формирование личности. Психолог может помочь правильно мотивировать ребенка, научить управлять своим вниманием, понимать собственные эмоции, ставить четкие цели и приоритеты не только в спорте, но и в жизни, научить справляться со страхами и переживаниями, контролировать свое психологическое состояние.

— Работа с представителями командных видов спорта (футбол, баскетбол, хоккей) как-то отличается от атлетов по индивидуальным видам спорта – бокса, ММА или тенниса?

— Да, есть определенные отличия. Хотя любая психотерапевтическая работа всегда начинается с комплексной психодиагностики. В начале проводится так называемое «первичное интервью». После прописывается план работы, в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, целей и задач. Начинается консультирование. Чаще всего возникают вопросы, связанные с лидерством, мотивацией, возбуждением, перегоранием, стрессом и тревожностью.

Если говорить о групповой работе, или представителях командных видов спорта, то здесь существуют другие механизмы. В первую очередь, производятся социограмма и социометрия. Эти способы помогают провести глубочайший анализ взаимоотношений в команде. Понять явные или скрытые лидеры, аутсайдеры, группировки, дружба среди участников. Исследуются вопросы конкуренции и «психологического климата», часто звучит вопрос о сплоченности коллектива. После детальной диагностики составляется план работы в зависимости от поставленных задач.

– Психолог может помочь спортсмену побороть, например, зависимость от алкоголя? У вас были подобные кейсы?

— Психолог может помочь, даже если речь идет о серьезной зависимости. Чаще работает вместе с психиатром, назначающим медикаментозное лечение. У меня не было подобных кейсов, потому что не работаю с зависимыми людьми. У меня другая профессиональная специализация.

— Как спортсмену бороться со страхом?

— Спортивный страх – это эмоциональное переживание атлета, связанное с ожиданием какой-либо угрожающей ему опасности. В целом, страх является следствием гормонов адреналина и кортизола, которые вырабатываются организмом на угрожающие стимулы выживанию. Эти стимулы могут быть как реальными, так и мнимыми. С одной стороны – любая эмоция выполняет определенную функцию и позволяет человеку «выживать». Страх корректирует поведение, уводит спортсмена от опасностей. К примеру, возможности получения травмы. Однако у этой эмоции есть и «темная» сторона. Страх часто становится помехой для достижения цели. Чаще у спортсменов возникают следующие страхи: не показать нужный результат; получение травмы или оказаться ненужным; опасения агрессии со стороны команды, тренера или фанатов.

Чтобы справиться со страхом, в первую очередь нужно найти причину его возникновения. Исследовать и разобраться с ней. А потом научиться переводить страх в другие эмоции и делать его своим ресурсом. Если спортсмен сможет освоить этот навык, то он может быть эффективным и достигать поставленных целей. То есть, показывать лучший результат.

— С точки зрения психологии за какое время до старта стоит заниматься сексом спортсменам, а за сколько – спортсменкам? Или секс никоим образом не связан с психологией?

— С психологией связан любой вопрос, который беспокоит человека в таком контексте: почему он об этом думает, какие чувства возникают при обдумывании. Следует учитывать, что секс имеет слабительный эффект, поэтому может способствовать ослаблению выносливости и концентрации. Также секс может быть вреден, если у партнеров сильная эмоциональная зависимость (в отрицательном смысле). Врачи считают, что занятие сексом за два часа до начала соревнований может негативно отразиться на спортивных результатах. В то же время есть исследования, показывающие, что спортивные показатели женщин после оргазма даже улучшаются.

Существует множество других факторов, которые могут повлиять на результаты спортсмена. Всегда важно учитывать индивидуальные особенности организма атлета.

Что объединяет Месси и Усика

— Месси и Роналду тоже нужен психолог?

— По моему мнению, любому человеку независимо от национальности, рода деятельности, его регалий и доходов периодически нужен психолог. Кому чаще и больше, кому меньше. Когда за тобой каждый день, ежеминутно наблюдает весь мир, это еще то психологическое испытание! Как победы, так и проигрыши (или завышенные ожидания) звезды мирового спорта проживают и переживают. Мотивация, уверенность в себе, работа на результат, чувство беспокойства и ожидания (давление) со стороны – то, с чем сталкиваются и Месси, и Роналду. Так что и Лионелю, и Криштиану нужен психотерапевт. Как и Усику с Ломаченко, Ярмоленко с Цыганковым, Светолиний с Ястремской. Он нужен даже Шевченко с Ребровым и Луческу из Каштра.

<img title="Ломаченко и Тайсону Фюри нужен психотерапевт" src="/wp-content/uploads/2024/01/1b77efce3c554a3eec5b8f4aa912b8a0.jpg" alt="Ломаченко и Тайсону"

— Иногда тренеры желают видеть быстрый результат работы психолога. Вас это не раздражает?

— внутренний мир каждого человека – уникален. Чтобы найти там правильный путь — нужно потратить определенное время. Иногда – больше, иногда – меньше. Наш мозг, как и психика, – ленивые. Мы действуем исходя из уже сложившихся нейронных связей. И заставить себя думать или действовать «по-другому» – это задача не из легких. Надо приложить много усилий и времени.

Если тренер принимает психолога в команду, понимает, зачем он нужен, то обычно прислушивается к рекомендациям и отдает себе отчет, что для получения желаемого результата нужно время.

В профессиональной карьере любого спортсмена бывают кризисные периоды, которые могут возникать из-за разных ситуаций: неудачи в соревнованиях, перехода в другой клуб, смены тренера, обстоятельств личной жизни. Психолог может помочь спортсмену разобраться в проблемах. Найти такой выход из ситуации, который придаст силы новым спортивным достижениям. Может научить способам эмоционального самовосстановления Помочь найти вдохновение. Научить самостоятельно мотивировать себя. Но это возможно только при полном доверии друг другу и определенного промежутка времени.

– Видел вас на многих боях Виталия и Владимира Кличко. Вы работали с ними?

— Я люблю спорт. И часто посещаю спортивные мероприятия как в Украине, так и за ее пределами. Виталия и Владимира считаю уникальными спортсменами, долгое время достойно представлявшими нашу страну. Я являюсь фаном их боксерского таланта. По этическим соображениям информация о клиентах, а также психотерапевтические сессии – строго конфиденциальная, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Могу лишь сказать, что многие имена моих клиентов вам точно хорошо знакомы.

<img title="Ломаченко и Тайсону Фюри нужен психотерапевт" src="/wp-content/uploads/2024/01/0ee82f0e87db4d409ea9f08e8de1c4d5.jpg" alt="Ломаченко и Тайсону

— Кто вам интересен среди украинских спортсменов?

– Для меня не существует интересных или не интересных атлетов. Они выбирают себе терапевта. После нескольких первых встреч я говорю, готова ли работать с их запросом или рекомендую кого-то из своих коллег, если нужна определенная специализация. Как атлету на финишной прямой своей спортивной карьере помочь адаптироваться к изменениям ? Сплошь и рядом спортсмены в новых условиях себя так и не находят. Становятся алкоголиками…

— Важно, чтобы атлет даже на пике своей профессиональной карьеры понимал, что спорт – важнейшая часть его жизни на этот момент, но это не вся жизнь. Должны быть какие-то другие интересы и увлечения. Если спортсмен понимает, что в его жизни есть еще что-то, кроме соревнований и тренировок, то, как правило, окончание своей карьеры воспринимает спокойнее. И, в идеальном варианте, в дальнейшем, находит себе новые занятия, часто очень успешные. Успешные “спортивные” примеры — Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Они закончили свои игровые карьеры и сейчас Сергей Ребров — главный тренер сборной Украины, а Андрей Шевченко уже вскоре станет президентом Украинской ассоциации футбола.

Яркие “неспортивные” примеры – Виталий и Владимир Кличко. Виталий – успешный политик, Владимир – предприниматель и благотворитель. Все четверо очень достойно проявили себя во время российского нашествия.

– Сколько может зарабатывать элитный спортивный психолог в мире и в Украине? Многие украинские спортивные психологи работают за границей?

— Гонорары элитных психологов достаточно высоки. Одна консультация может стоить несколько сотен, а иногда и тысяч евро или долларов. Но сейчас я говорю о профессионалах. Не об инстаграммных психологах, которые после 2-х часового обучения называют себя психологами, а о тех, кто годами проходит серьезное обучение и практику. Чтобы стать хорошим специалистом, необходимо потратить много времени и денег. Это одна из причин, почему услуги профессионального терапевта не могут быть дешевы. Я знаю спортивных психологов, успешно работающих в Европе, Канаде и США. Чтобы построить успешную карьеру за рубежом, необходимо хорошо понимать менталитет людей той страны, в которой работаешь.

Максим Розенко, Чемпион

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