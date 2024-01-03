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Футбол

Маркос Леонардо присоединится к Бенфике в течение суток — Инсайдер

Сумма трансфера составляет 18 миллионов евро

Planet Football

    • Бенфика подпишет нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо в течение завтрашнего дня (4 января). Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    24-летний игрок прилетит в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт. Сумма трансфера составляет 18 миллионов евро, а "Сантос" получит 10% от будущей продажи.

    Маркос Леонардо за всю свою карьеру сыграл 168 матчей, забил 54 гола и отдал 11 ассистов.

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