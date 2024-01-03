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Футбол

На России подтвердили планы принять Евро-2036

Заявка не будет рассмотрена из-за санкций против российского футбола

фото из свободных источников

    • В российском футбольном союзе подтвердили планы побороться за право провести финальную часть чемпионата Европы в 2036 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

    "Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036? Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

    Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

    Были определенные шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку", — рассказал Митрофанов в интервью СЭ.

    Напомним, Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы 2032 года примут Италия и Турция.

    www.ua-football.com

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