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Футбол

Президент Коринтианса подтвердил трансфер хавбека в ПСЖ

На данный момент детали трансфера неизвестны

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    • Президент "Коринтианса" Аугусто Мело подтвердил, что полузащитник Габриэль Москардо присоединится к "ПСЖ". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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    • "Я могу подтвердить, что мы продали Габриэля в "Пари Сен-Жермен", сделка заключена. Москардо перенесет операцию, а затем присоединится к французскому клубу".

    Известно, что бразильский футболист подпишет соглашение в четверг, 4 января.

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