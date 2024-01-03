Примера. Яремчук забил обескровленому Вильярреалу, чудесное спасение Сосьедада, три удаления Хетафе

В Испании сегодня было нервно и результативно

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Абсолютно точно лучший матч для Романа Яремчука в Испании.

Украинец открыл счет уже на 4-й минуте, мощно замкнув прострел от Хосе Гайя.

Вскоре после гола Яремчук мог оформить дубль, но классно отбил Йоргенсен. Также Дуро не забил после паса Романа с фланга. Если сравнивать это с тем, что показывал украинец в 2023-м, то это небо и земля. Браво.

Касательно "Валенсии" в целом, то это была немного странная победа. Да, хозяева доминировали на старте и в целом были острее, но оба пенальти, особенно первый — спорные, на судью.

Вдобавок у "Вильярреала" был гол Моралеса, который не засчитали из-за минимального офсайда.

Ну, и как не вспомнить, что играла "Субмарина" без Фойта, Педрасы, Баэны, Дениса Суареса, Комесаньи и Пино? То есть, это изначально был трудный матч для гостей, который судьи сделали и подавно невозможным.

В таблице, однако, такие нюансы не учитываются, и потому здесь "Лос Чес" теперь 8-е с 26 очками. У "Вильярреала" — 19 баллов и 13-е место.

19-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" — "Вильярреал" — 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба с пенальти) — Жерар Морено, 73

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Паулиста, Гайя (Васкес, 78) — Фран Перес (Гасеровский, 86), Гильямон, Пепелу, Канос (Диего Лопес, 69) — Дуро (Альберто Мари, 86), Яремчук (Герра, 69)

"Вильярреал": Йоргенсен — Альти (Фемения, 78), Альбиоль (Байи, 70), Куэнка, Альберто Морено (Тригейрос, 78) — Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс — Ахомаш, Жерар Морено, Моралес (Коклен, 65)

Предупреждения: Гайя, 63, Диего Лопес, 74 — Байи, 37, Парехо, 49, Капу, 56, Терратс, 80, Куэнка, 90+3

Явно переусердствовал с празднованиями "Хетафе" и сегодня с "Райо" напоминал любителей с бодуна.

За все 90 минут хозяева не создали легальной угрозы воротам. Была одна претензия на пенальти, но ее справедливо отклонил ВАР.

В остальном "Хетафе" сегодня лишь хамил. Латаса заработал вторую желтую за наглый удар локтем по лицу; Гринвуд послал судью в плохое место, а Дамьен Суарес повторил то же самое сразу после замены. И это профи?

Естественно, в игре 11 на 9 "Райо Вальекано" победил. В герои выбился обычно незаметный Камельо, который сперва добил мяч после сэйва Сории, а затем элегантно разобрался с вратарем и защитником в контратаке.

Единственная хорошая новость для синих — возвращение Энеса Унала после полугодичного лечения, но это все.

После победы у "Молний" стало 20 очков, это 11-е место. У "Хетафе" — 26 баллов и 8-я строчка.

19-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Голы: Камельо, 45+1, 47

"Хетафе": Сория — Суарес (Альдерете, 69), Даконам (Митрович, 77), Альварес (Аленья, 69), Рико — Гринвуд, Максимович, Милья (Унал, 69), Мата (Кармона, 57) — Майораль, Латаса

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Аридане, Лежен, Эспино (Чаваррия, 46) — Паласон, Унаи Лопес (Сисс, 57), Валентин, де Фрутос (Бебе, 86) — Камельо (Фалькао, 75), Кике Перес (Нтека, 46)

Предупреждения: Даконам, 19, Латаса, 23, Мата, 54, Суарес, 69, Альдерете, 82 — Эспино, 4, Кике Перес, 38, Сисс, 90

Удаления: Латаса, 40, Гринвуд, 50, Суарес, 70

Малое баскское дерби получилось куда эмоциональнее, чем можно было ожидать.

Во многом это из-за раннего удаления вратаря "Ла Реала" Ремиро, который вышел слишком далеко, не рассчитал отскок и был вынужден рукой останавливать высокий мяч в центре поля.

Вдесятером "Сосьедад" не играл хуже, но все-таки пропустил — это Мерино ошибся с подкатом, и Риоха реализовал пенальти.

Ну, и на этом месте началась настоящая жара. Подгоняемые "Аноэтой" хозяева ринулись отыгрываться, и долго им не везло. Пенальти на 86-й минуте отменил ВАР. Кубо на 93-й попал в перекладину. Садик на 94-й пробил головой точно в Сиверу.

По итогу забить решающий гол удалось лишь местному любимцу Мартину Субименди, когда на табло была 96-я минута. Рекорд!

В таблице, однако, у "Ла Реала" не все так радужно — лишь 6-е место и 32 очка. У "Алавеса" — 17 баллов и 15-я позиция.

19-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

Голы: Субименди, 90+6 — Риоха, 76 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 90+3) — Браис Мендес (Садик, 86), Субименди, Мерино — Кубо (Захарян, 90+3), Андре Силва (Марреро, 39), Оярсабаль (Барренечеа, 86)

"Алавес": Сивера — Горосабель, Теналья, Марин, Хави Лопес — Бланко (Висенте, 57), Гевара — Риоха (Алькаин, 90+6), Гуриди (Бенавидес, 70), Реббах (Кике, 57) — Саму (Симеоне, 70)

Предупреждения: Субельдия, 45+2, Карлос Фернандес, 71, Траоре, 74, Оярсабаль, 90+7, Садик, 90+11 — Реббах, 50, Саму, 59, Сивера, 87, Кике, 90+3

Удаление: Ремиро, 36

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