Райо Вальекано обыграло Хетафе, Сосьедад сыграл вничью с Алавесом: результаты матчей Ла-Лиги

Результаты матчей 19-го тура испанской Ла-Лиги

Сегодня, 2 декабря, состоялось 2 матча в пределах 19- го тура испанской Ла-Лиги.

Чемпионат Испании — Ла-Лига

19 тур, 2 января

Хетафе — Райо Вальекано 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 45+1 Камельо, 0:2 — 47 Камельо

Реал Сосьедад — Алавес 1:1 (0:0)

Голы: 0: 1 — 76 Риоха (пен), 1:1 — 90+6 Субименди

Сегодня состоится еще один матч в Ла-Лиге:

22:30 Валенсия — Вильярреал

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