Футбол
Райо Вальекано обыграло Хетафе, Сосьедад сыграл вничью с Алавесом: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей 19-го тура испанской Ла-Лиги
Сегодня, 2 декабря, состоялось 2 матча в пределах 19- го тура испанской Ла-Лиги.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
19 тур, 2 января
Хетафе — Райо Вальекано 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 45+1 Камельо, 0:2 — 47 Камельо
Реал Сосьедад — Алавес 1:1 (0:0)
Голы: 0: 1 — 76 Риоха (пен), 1:1 — 90+6 Субименди
Сегодня состоится еще один матч в Ла-Лиге:
22:30 Валенсия — Вильярреал