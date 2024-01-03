Футбол
Реал с Луниным одолел Мальорку, Гранада обыграла Кадис: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей Ла-Лиги
Фото: Getty Images
Сегодня, 3 января, состоялось 3 матча в рамках 19-го тура Ла -Лиги.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
19 тур, 3 января
Гранада — Кадис 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 22 Узуни, 2:0 — 70 Сарагоса
Реал Мадрид — Мальорка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 78 Рюдигер
Украинец Андрей Лунин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
Сельта Виго — Бетис 2:1 (1:1)
Голы:0:1 — 6 Руибаль, 1:1 — 16 Аспас (пен), 2:1 — 90+6 Сведберг
Сегодня состоится еще один матч в Ла-Лиге :
22:30 Жирона — Атлетико