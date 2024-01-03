Реал с Луниным одолел Мальорку, Гранада обыграла Кадис: результаты матчей Ла-Лиги

Результаты матчей Ла-Лиги

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Сегодня, 3 января, состоялось 3 матча в рамках 19-го тура Ла -Лиги.

Чемпионат Испании — Ла-Лига

19 тур, 3 января

Гранада — Кадис 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 22 Узуни, 2:0 — 70 Сарагоса

Реал Мадрид — Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 78 Рюдигер

Украинец Андрей Лунин отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Сельта Виго — Бетис 2:1 (1:1)

Голы:0:1 — 6 Руибаль, 1:1 — 16 Аспас (пен), 2:1 — 90+6 Сведберг

Сегодня состоится еще один матч в Ла-Лиге :

22:30 Жирона — Атлетико

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