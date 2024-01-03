Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 3 января во Вконтакте начнется в 03.00

ХК «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Встреча пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Каролина» располагается на четвертой позиции на Востоке, имея в своем активе 20 побед в 37 играх. «Рейнджерс» идет на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба есть 51 балл. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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