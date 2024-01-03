Футбол
Валенсия с голом Яремчука обыграла Вильярреал: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей 19-го тура испанской Ла-Лиги
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Прошли матчи в рамках 19-го тура испанской Ла-Лиги.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
19 тур, 2 января
Хетафе — Райо Вальекано 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 45+1 Камельо, 0:2 — 47 Камельо
Реал Сосьедад — Алавес 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 76 Риоха (пен), 1:1 — 90+6 Субименди
Валенсия — Вильярреал 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 — 4 Яремчук, 2: 0 — 27 Пепеллу (пен), 3:0 — 57 Пепелу (пен), 3:1 — 73 Морнеко
Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отличился голом на 4-й минуте игры. Украинца заменили на 70-й минуте.