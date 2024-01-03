Видеотрансляция матча НХЛ «Виннипег» — «Тампа-Бэй» 3 января во Вконтакте начнется в 04.00

ХК «Тампа Бэй». Фото USA Today Sports

«Виннипег» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Встреча пройдет на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, Канада. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Виннипег» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Виннипег» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков. «Тампа» имеет в своем активе 41 очко на восьмой строчке в таблице Восточной конференции. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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