Агент Довбика: Этого зимнего окна его трансфер невозможен

Алексей Люндовский прокомментировал трансферные слухи, связанные с украинским форвардом.

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Нападающий Артем Довбик не покину Жирону во время зимнего трансферного окна.

Об этом рассказал агент футболиста Алексей Люндовский.

«Артем сейчас на радарах многих европейских топклубов, но этого зимнего окна его трансфер невозможен. Он заигран в текущем сезоне за два клуба», — отметил Люндовский.