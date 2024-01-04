Альваро Мората прокомментировал поражение Атлетико от Жироны

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Нападающий "Атлетико" Альваро Мората высказался о выездном поражении своей команды от "Жироны".

"У нас был шанс выиграть, но в итоге мы проиграли. Теперь нам нужно снова взглянуть на свою игру и улучшить ее, это всегда можно сделать. У нас есть еще два турнира, и мы должны довести их до конца, нет времени сетовать, сетовать или думать о сегодняшнем матче.

Мы хотели победить, начать год с хорошего результата, но не получилось — так давайте начнем с кубкового матча, а затем разыграем титул в Суперкубке. Нам нужно улучшить свою игру, и уже завтра мы продолжим тренироваться с этой целью", — передает слова Мораты официальный сайт "Атлетико".