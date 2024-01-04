Следить

Футбол

«Бостон» — «Питтсбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

Трансляция матча НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» 5 января во Вконтакте начнется в 03.00

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

В ночь на 5 января «Бостон» на своем льду спортивной арены «ТД-гарден» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Брюинз» занимают первое место с 53 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» находятся на 11-й строчке на «Востоке» с 40 баллами.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в текущем сезоне провел 36 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 32 (14+18) очка. Узнать подробную информацию о расписании игры «Пингвинз» в новогодние праздники можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Источник

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Бокс

ВИДЕО. Усик вспомнил важный совет, который дал ему отец

Бокс

«Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

Баскетбол

Jordan анонсував другу іменну модель Джейсона Тейтума з красномовним забарвленням «Мамин хлопчик»

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Баскетбол

«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол