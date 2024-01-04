Трансляция матча НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» 5 января во Вконтакте начнется в 03.00

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

В ночь на 5 января «Бостон» на своем льду спортивной арены «ТД-гарден» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Брюинз» занимают первое место с 53 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» находятся на 11-й строчке на «Востоке» с 40 баллами.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в текущем сезоне провел 36 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 32 (14+18) очка. Узнать подробную информацию о расписании игры «Пингвинз» в новогодние праздники можно по ссылке на сайте «СЭ».

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