Директор Барселоны прокомментировал интерес клуба к хавбеку Жироны

Деку не отрицает возможность трансфера

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Спортивный директор "Барселоны" Деко заявил, что ни один игрок не покинет клуб в январе и прокомментировал интерес к полузащитнику "Жироны".

"Алейш Гарсия? Нам нравится много игроков, но подписание не зависит от нас, мы должны демонстрировать честную игру. Если мы заключим сделку, вы это увидите".

Сейчас "Барселона" занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 38 баллов.

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