История дня. Как испанский тренер мог возглавить Динамо

Мало кто знает, но европейский тренер мог работать в Динамо задолго до Мирчи Луческу. В 2005 году украинский клуб вел переговоры с Хавьером Клементе.

Об этом Максиму Розенко рассказал Геннадий Перепаденко, сопровождавший синьора Клементе во время его поездок в Монако и Киев для встречи с президентом Динамо и экскурсии по базе клуба в Конче-Заспе.

У руководства Динамо на тот момент уже появились мнения относительно приглашения иностранного тренера, — вспоминает Геннадий. – Клементе уже два года находился в творческом отпуске. Последним местом работы был Эспаньол. После обсуждения кандидатуры Клементе с президентом «Динамо» я связался с Хавьером. Его предложение заинтересовало. Первая встреча состоялась в Монако. Затем братья Суркисы пригласили его в Киев – посмотреть базу в Конче-Заспе, футбольную школу на Нивках. Съездили на матч с Ворсклой в Полтаву. Клементе поставил единственное условие – чтобы не вмешивались в тренерскую работу и селекцию. Полагаю, для украинского клуба это был интересный вариант. Хавьер дважды выигрывал чемпионат Испании по Атлетику Бильбао, где традиционная ставка на местных питомцев — басков. Считалось, что он очень хорош в воспитании молодых игроков. Но в итоге стороны не пришли к соглашению. Думаю, что Суркис не рискнул доверить команду иностранному тренеру. 15 лет назад это считалось революционным шагом. Клементе было интересно попробовать себя в новом проекте. Но в итоге Хавьер вернулся в Атлетик Бильбао.

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Максим Розенко, Чемпион

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