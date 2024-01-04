Футбол
Жирона с ассистом Довбика победила Атлетико, Реал с Луниным одолел Мальорку: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей 19-го тура Ла-Лиги
Фото, Getty-Image состоялось 4 матча в рамках 19-го тура Ла-Лиги.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
19 тур, 3 января
Гранада — Кадис 2:0 (1:0)
Голлы: 1: 0 — 22 Узуни, 2:0 — 70 Сарагоса
Реал Мадрид — Мальорка 1:0 (0:0)
Гол : 1:0 — 78 Рюдигер
Украинец Андрей Лунин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
Сельта Виго — Бетис 2:1 (1:1)
Голлы: 0:1 — 6 Руибаль, 1:1 — 16 Аспас (пен), 2:1 — 90+6 Сведберг
<p Жирона -Атлетико 4:3 (3:2)
Голы:1:0 — 2 Валери, 1:1 — 14 Мората, 2 :1 — 26 Савио, 3:1 — 39 Блинд, 3:2 — 44 Мората, 3:3 — 54 Мората, 4:3 — 90+1 Мартин
Артем Довбик в стартовом составе и отличился голевым прядей. Украинец был заменен на 67-й минуте игры.