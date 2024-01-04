Футбол
Жиру может покинуть Милан в этом году ради клуба MLS
У нападающего летом завершается контракт с клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Оливье Жиру, вероятно, не продлит контракт со своим клубом. Об этом сообщает издание Goal.
По информации, 37-летний нападающий может подписать соглашение с одним из клубов MLS. Договор Жиру с "Миланом" действует до июня 2024 года и после этого он может отправиться в США.
Оливье перешел в итальянский клуб из "Челси" в 2021 году. В этом сезоне он сыграл в Серии А 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
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