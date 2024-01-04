Кубок Италии. Камбек Ромы благодаря Лукаку, Дибале и арбитру, уверенная победа Аталанты

На этот раз «волки» проходят «Кремонезе»

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Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" — "Сассуоло" 3:1

Голы: Де Кетеларе 24, 63, Миранчук 71 — Болока 90+5

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини (Коопмейнерс 74), Колашинац (Паломино 81), Холм, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе (Скамакка 74), Пашалич (Муриэль 74), Миранчук (Зортеа 87)

"Сассуоло": Краньо, Миссори, Руан, Д. Феррари, Вити (Тольян 46), Липани (Торстведт 81), Байрами (Болока 75), Вольпато, Кастильехо (Лорьенте 75), Муллатьери, Сейде (Педерсен 75)

Предупреждение: Сейде 54

В эру Джан Пьеро Гасперини "Аталанта" — сильная кубковая команда. Играла в финале Коппа Италия в 2019-ом и 2021-ом годах, проигрывала в турнире лишь сильным соперникам — "Ювентусу", "Интеру", "Лацио" и "Фиорентине". "Сассуоло" же за это время ни одного гранда не побеждал и вылетал от СПАЛ, "Модены", "Перуджи", "Чезены". В нынешнем сезоне еле-еле прошел "Козенцу" и "Специю" из Серии Б.

Кроме того, бергамцы сегодня выставили сильный стартовый состав. Бросалось в глаза лишь отсутствие Лукмана, который поехал на Кубок Африки, и Коопмейнерса, которому предоставили отдых. А вот их гости вышли на поле без Берарди, Пинамонти, Байрами, Лорьенте, Тольяна, Консильи, Эрлича, Болоки. Еще и перешли на совершенно непривычную схему с тремя центральными защитниками.

Ну и, в конце концов, шестая команда Серии А дома сильнее 16-ой. Потому и победила ее в Бергамо в восьмом матче подряд во всех турнирах.

Большая часть матча была динамичной, но командам не хватало качества и точности. И больше их не хватало гостям. В первой четверти матча соперники обменялись сейвами вратарей на замыкании угловых. А в начале второй сработал заброс Миранчука. Пашалич сбросил головой назад, Де Кетеларе технично принял, развернулся с защитником на спине и пробил в падении.

После этого особых сомнений в преимуществе "Аталанты" не было. Разве что во владении мячом. Но 9:3 по ударам по воротам в первом тайме и 25:10 по итогам матча красноречивы. В начале второго тайма Миранчук попадал пяткой в перекладину, а удар Скальвини отбивал вратарь. А забили в контратаке с вброса аута. Пашалич прострелил, Миранчук умно оставил, и Де Кетеларе оформил дубль.

Третий гол был забит после перехвата. Уже Де Кетеларе оставил правее Миранчуку, а он четко пробил. Далее еще и Миранчук попадал в стойку, а Муриэль проиграл выход один-на-один. "Сассуоло" же хватило лишь на гол престижа Болоки.

В четвертьфинале "Аталанта" сыграет в гостях с "Миланом".

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" — "Кремонезе" (II) 2:1

Голы: Лукаку 77, Дибала 85 (пен.) — Цаджу 37

"Рома": Свилар, Челик (Р. Кристенсен 46), Кристанте, Льоренте (Залевски 46), Карсдорп (Спинаццола 74), Паредес, Бове (Азмун 67), Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Белотти (Дибала 46), Лукаку

"Кремонезе": Юнгдаль, Антов, Раванелли, Туя (Бьянкетти 53), Гильоне (Майер 46), Коллоколо, Кастаньетти (Абрего 61), Серникола, Дзанимаккия, Цаджу (Куальята 61), Окереке (Кода 62)

Предупреждения: Льоренте 34, Челик 41, Карсдорп 72 — Кастаньетти 2, Гильоне 9, Антов 9, Раванелли 16, Бьянкетти 78

"Рома" традиционно сильна в Кубке. По выигранным трофеям делит второе место, по финалам — единолично на втором. Но не в последние годы. За последние восемь лет она вылетала дома от "Торино", "Кремонезе", дважды от "Специи", получала 1:7 от "Фиорентины" в гостях. Шесть лет не была в полуфинале. В предыдущем сезоне — как раз из-за поражения от "Кремонезе" в Риме в 1/4 финала.

Второго подряд вылета от ломбардийцев удалось избежать. Хотя, как и год назад, первый тайм завершился со счетом 1:0 в их пользу. Что изменилось? Ромелу Лукаку появился. Сегодня он забил свой 14-ый гол в сезоне. Пауло Дибала четко реализовал пенальти. Ну и арбитр Лука Пайретто был благосклонен. Пенальти вызывал вопросы, как и не показанная красная карточка Льоренте на 34-ой минуте.

"Кремонезе" играл жестко. Заработал кучу карточек уже на первых минутах. "Рома" отвечала и должна была заработать половину от них, но Пайретто молчал. В целом темп был высоким, игра — страстной. Но неточной, с недостатком опасных ударов. Обычно защитники обеих команд блокировали в последний момент. Разумеется, "Рома" держала мяч и атаковала чаще.

Штрафной удар Пеллегрини отбил Юнгдаль, Цаджу не попал с хорошей позиции, Белотти замыкал "кросс" в упор, не попал как следует, Юнгдаль упал в ворота, но вытащил, а Пеллегрини со всей дури добил в перекладину. Два игрока "Кремонезе" выходили на одного Льоренте, испанец сбил одного, и неясно, почему не был удален. После гола Дзанимаккия чуть не закрутил в контратаке.

Гол последнего представителя Серии Б в Кубке в сезоне 2023/24 состоялся после вбрасывания аута. Защитники "Ромы" не сумели выбить, Гильоне забросил над защитником, Цаджу продрался между двумя и пробил в падении.

Во втором тайме "Рома" перешла на игру с двумя центральными защитниками и давила чаще и интенсивнее. Хотя это не значит, что умнее. Эль-Шаарави слева закрутил в стойку, но и Кода вышел один-на-один, и Свилар спас. И все же сравнять счет удалось. Дибала отправил вперед, Лукаку пропустил от Азмуна, побежал вперед, получил пас в ответ и спокойно забил.

А вскоре Спинаццола прорвался слева, упал, и Пайретто назначил пенальти. Хотя на самом деле падать Леонардо начал еще до контакта, если тот вообще был. Серникола шел в подкат не в ноги, а параллельно им. Но, как бы то ни было, Дибала забил. А значит — лидер Серии А по голам после 75-ой минуты (15 таких, у "Интера" 11) нашел такие и в Кубке. Целых два.

В четвертьфинале ожидает Римское дерби. Похоже, кое-где очень хотели его, а не матч "Лацио" — "Кремонезе".

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