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Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (3:6).

Третьей звездой встречи признан российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. На счету 31-летнего россиянина одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

Второй звездой стал нападающий «Дэвилз» Доусон Мерсер, который забросил две шайбы. Возглавил тройку форвард Нико Хишир, набравший 3 (2+1) очка в составе победителей.

Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Кузнецов наконец-то забил, а Овечкин сделал два голевых паса. Но «Вашингтону» это не помогло
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