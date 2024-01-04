Футбол
НХЛ: «Бостон» — «Питтсбург», «Миннесота» — «Тампа». Расписание матчей 5 января
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
5 января, пятница
03.00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»
03.00. «Монреаль» — «Баффало»
03.00. «Рейнджерс» — «Чикаго»
03.00. «Филадельфия» — «Коламбус»
04.00. «Даллас» — «Колорадо»
04.00. «Миннесота» — «Тампа-Бэй»
04.00. «Нэшвилл» — «Калгари»
04.00. «Сент-Луис» — «Ванкувер»
05.00. «Аризона» — «Айлендерс»
06.00. «Вегас» — «Флорида»
06.00. «Сиэтл» — «Оттава»
06.30. «Лос-Анджелес» — «Детройт»
06.30. «Сан-Хосе» — «Виннипег»
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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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