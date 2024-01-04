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Футбол

НХЛ: «Бостон» — «Питтсбург», «Миннесота» — «Тампа». Расписание матчей 5 января

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

5 января, пятница

03.00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»

03.00. «Монреаль» — «Баффало»

03.00. «Рейнджерс» — «Чикаго»

03.00. «Филадельфия» — «Коламбус»

04.00. «Даллас» — «Колорадо»

04.00. «Миннесота» — «Тампа-Бэй»

04.00. «Нэшвилл» — «Калгари»

04.00. «Сент-Луис» — «Ванкувер»

05.00. «Аризона» — «Айлендерс»

06.00. «Вегас» — «Флорида»

06.00. «Сиэтл» — «Оттава»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Детройт»

06.30. «Сан-Хосе» — «Виннипег»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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