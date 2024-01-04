Ничушкин идет на лучший сезон в карьере. Сделал дубль в ворота Сорокина и не намерен останавливаться

Ничушкин сделал дубль в ворота Сорокина в победном матче против «Айлендерс»

Валерий Ничушкин забил два гола в ворота «Айлендерс». Фото USA Today Sports Два гола челябинца помогли «Колорадо» обыграть «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 5 (Нельсон), 5:39 — 0:1. Тэйвз — 6 (О`Коннор, Макар), 6:11 — 1:1. Нельсон — 16 (бол., Добсон, Сорокин), 19:28 — 1:2. Хольмстрем — 11 (Клаттербак), 21:09 — 1:3. Ничушкин — 18 (Жирар, Друэн), 24:18 — 2:3. Друэн — 6 (Рантанен, Маккиннон), 28:24 — 3:3. Романов — 3 (Барзал), 30:18 — 3:4. Ничушкин — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 52:21 — 4:4. Маккиннон — 20 (бол., Макар, Рантанен), 60:32 — 5:4.

Вратари: Георгиев (14:48 — 14:52, 60:32) — Варламов (Сорокин, 14:52, 60:32).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (16+10+12+1) — 22 (8+9+5+0).

Наши: Ничушкин (20.54/4/0) — Романов (25.12/1/+1).

3 января. Денвер. Ball Arena. 18 121 зритель.

Валерий Ничушкин — настоящий король пятака. Давайте примем это как данность и отметим уже в который раз. Причем для того, чтобы быть эффективным под воротами, уральскому гиганту необязательно толкаться и устраивать там возню с защитниками. Зачастую ему достаточно просто приехать туда и магнитить на себя шайбы. Сегодня в этом наглядно убедились игроки «Айлендерс», которых россиянин лишил победы в середине третьего периода.

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На 53-й минуте Ничушкин привычно оказался под воротами в центре «конверта» первой спецбригады «Колорадо» и не промахнулся мимо ворот Ильи Сорокина после короткой передачи Нэйтана Маккиннона, отправив команды в овертайм, где хозяева вырвали победу.

Кстати, Сорокин начинал матч на скамейке, но был вынужден появиться в рамке «Островитян» по ходу первого периода из-за повреждения Семена Варламова. И уже через минуту после выхода на лед воспитанник «Кузни» отличился второстепенным ассистом на Брока Нельсона в большинстве, просто остановив шайбу за собственными воротами.

Однако камбэка «Эвеланш», догонявших гостей этой ночью на протяжении почти всей встречи, вероятно, не случилось бы без другого «подворотного» гола Ничушкина. Во втором периоде при счете 3:1 в пользу ньюйоркцев он великолепно сориентировался после попадания в штангу от Сэма Жирара и сначала подработал себе шайбу плечом, а затем по-бейсбольному отправил ее в сетку.

«Он только укрепляет свои позиции перед воротами. Мы хотели повторить третий период нашего прошлого матча. Для этого нам нужно было больше бросать и насыщать пятак, чтобы ставить вратарю заслон и забирать подборы. Вэл — первый парень, который идет туда, и он получил за это дважды награду», — не упустил возможности похвалить на пресс-конференции россиянина главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Этот дубль позволил 13-му номеру «Лавин» перекрыть свой прошлогодний результат по заброшенным шайбам (17). И в оставшихся 44 матчах текущего регулярного чемпионата ему точно по силам замахнуться на свой личный рекорд в 25 голов, установленный в сезоне-2021/22.

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Стоит ли говорить, что один из лидеров команды Беднара, стабильно получающий от главного тренера больше 20 минут игрового времени за матч, идет на лучший сезон в карьере? Кажется, ни у кого нет сомнений, что весной он обновит собственный рекорд результативности, установленный в чемпионском для «Лавин» сезоне (52 очка), — для этого ему осталось набрать каких-то 15 баллов.

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