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Футбол

Сон Хын Мин, Палмер и Трент — претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

АПЛ опубликовала имена претендентов на приз лучшему футболисту декабря

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту декабря.

    На награду претендуют атакующие игроки "Челси" и "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Коул Палмер, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, футболисты "Борнмута" Доминик Соланке и Маркос Сенеси, полузащитники "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма" — Майкл Олисе и Мохаммед Кудус, а также нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья.

    Голосование продлится до понедельника, 8 января. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ признали центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра, лучшим тренером — наставника "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

    www.ua-football.com

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