Суперкубок Франции. ПСЖ – Тулуза 2:0. Первый трофей Энрике в Париже

ПСЖ без проблем справился с обладателем Кубка

Фото: Paris Saint-Germain, Х

Суперкубок Франции

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 2:0

Голы: Ли Кан Ин 3, Мбаппе 44

"Пари Сен-Жермен" легко разобрался с "Тулузой", принеся Луису Энрике первый трофей на новом месте работы. Для самого ПСЖ это 10-й выигранный Суперкубок в 11 последних сезонах. В отличии от двух последних розыгрышей Суперкубка, игру проводили во Франции, а конкретно в Париже, что фактически сделало матч домашним для ПСЖ.

Интриги в поединке не получилось. Обладатели Кубка заметно сдали в этом сезоне в сравнении с первой кампанией в элите. Каждое их действие вызывал свист трибун. Режиссёры трансляции пытались "глушить" их свист, имитируя "нейтральность поля", но у них это получалось так себе. Как и у "Тулузы" играть в футбол.

План "фиолетовых" на игру был разрушен уже на третьей минуте, когда Ли Кан Ин открыл счёт в игре. Атака Парижа вышла образцовой: Витинья закинул из глубины на Дембеле, Усман в одно касание прострелил на 11 метров. Там не было никого – все побежали крыть Мбаппе, в то время как Ли Кан Ин расстреливал Реста.

До перерыва на поле была только одна команда. Мбаппе мог забивать после классной передачи Дембеле, но Рест вовремя сократил расстояние с главной звездой ПСЖ и отразил его удар. Хакими со штрафного зарядил в штангу. Тот же Хакими перервал добрую половину попыток "Тулузы" выйти в контратаку, отобрав немало мячей в опорной зоне, куда он сегодня инвертировался.

Точку в игре под занавес тайма поставил Мбаппе. Килиану понадобилось всего несколько касаний в штрафной, чтобы разобраться с тремя защитниками и положить мяч в дальний угол.

Вторая половина была формальностью. Правда, ПСЖ рановато перестал играть и мог нарваться на риск. "Тулуза" после перерыва нанесла на 10 ударов больше соперника, но хозяевам было всё равно. Ведь их ворота защищал Доннарумма. Джиджи эффектно отразил удар Даллинги ногой, снял кучу навесов и пару опасных выстрелов издали под перекладину.

2:0. В первые дни 2024 года Париж берёт трофей ещё минувшего года. Но судить Луиса Энрике, конечно же, будут по другим турнирам. В Лиге 1 дела после неудачного старта наладились. Теперь вопрос в том, чего удастся достичь в ЛЧ. Групповой этап был, мягко говоря, неоднозначным.

Из интересных деталей: классный матч Хакими и свободная роль Витиньи в роли разыгрывающего опорника. Марокканец был в огне, а его эпизодические смещения в центр не только открывали Дембеле фланг для игры 1 в 1, но и существенно ограничил контригру "Тулузы"(6 отборов, 1 перехват). Витинья разыгрывал шикарно, но опорная зона регулярно "гуляла".

Ну и Луис Энрике явно будет недоволен второй половиной. Для такого контрол фрика как испанец полная потеря инициативы после перерыва – непростительна. Другое дело, сумеет ли он донести это до подопечных.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр (Лукас Бералдо, 71), Эрнандес – Витинья, Ли Кан Ин, Заир-Эмери – Дембеле (Асенсио, 66), Барколя (Коло-Муани, 66) – Мбаппе

Тулуза: Рест – Мависса (Каманси, 76), Николайсен, Диарра, Суасо – Спирингс (Сиссоко, 76), Кассерес – Деннум (Магри, 66), Сесар Хелаберт (Скюття, 66), Сьерро – Даллинга

Предупреждения: Витинья 46, Эрнандес 77

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