Следить

Футбол

Такефуса Кубо, ключевой игрок сборной Японии, может пропустить Кубок Азии

Футболист получил травму в матче против Алавеса

Фото: Real Sociedad de Fútbol

    • Кубо Такефуса получил травму во время матча "Реал Сосьедад" против "Алавеса". Сегодня, 4 января клуб подтвердил повреждение полузащитника.

    Чуть больше чем через неделю начнется Кубок Азии, игроки, участвующие в соревновании, начали покидать свои клубы, чтобы присоединиться к своим национальным командам. Это касается и Такефуса. Если травма будет серьезной, то футболист не сможет помочь своей сборной на начальной стадии турнира.

    Кубо является одним из самых талантливых игроков Японии. Его отсутствие будет серьезной потерей для команды в погоне за победой.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Бокс

    Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

    Футбол

    Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

    Бокс

    ВИДЕО. Усик вспомнил важный совет, который дал ему отец

    Баскетбол

    Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

    Теннис

    Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

    Бокс

    «Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

    Баскетбол

    Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

    Баскетбол

    Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

    Футбол

    «Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

    Баскетбол

    «Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол