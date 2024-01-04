Следить

Футбол

«Тампа» поместила Сергачева в долгосрочный список травмированных

Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев помещен в долгосрочный список травмированных, сообщает Capfriendly.

25-летний россиянин получил травму 20 декабря в домашнем матче с «Сент-Луисом» (6:1), он покинул площадку в первом периоде, после того, как заблокировал бросок ногой. Игрок не смог вернуться на лед. Клуб провел уже шесть матчей без российского защитника.

В сезоне-2023/24 Сергачев принял участие в 33 матчах и набрал 19 (2+17) очков.

Источник: https://www.capfriendly.com/transactions/injuries
Источник

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Бокс

ВИДЕО. Усик вспомнил важный совет, который дал ему отец

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Бокс

«Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Баскетбол

«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол