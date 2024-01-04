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Футбол

Тренер МЮ нашел общий язык с новыми владельцами акций клуба

Тен Хаг рассказал о сотрудничестве с компанией INEOS

Фото: twitter.com/ManUtd

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о переговорах с новыми владельцами клуба.

    "У нас состоялась очень долгая встреча с INEOS, но она была позитивной даже очень позитивной. По многим вопросам мы одинаково мыслим. Это была очень конструктивная встреча. У них есть хорошие идеи".

    Компания, которой руководит Джим Рэтклифф, приобрела 25% акций клуба "Манчестер Юнайтед".

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