«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси». Кузнецов и Овечкин набрали по 2 очка

4 января. Вашингтон — Нью-Джерси — 3:6. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Форвард Александр Овечкин отметился двумя результативными пасами.

«Нью-Джерси» набрал 42 очка и поднялся на 8-е место в Восточной конференции, обойдя «Вашингтон», у которого так же 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Хишир — 9 (Миллер, Доус), 3:03 — 0:1. Хишир — 10 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 9:50 — 0:2. Макмайкл — 7 (бол., Сандин, Манта), 18:38 — 1:2. Мерсер — 11 (Хаула, Хишир), 28:08 — 1:3. Кузнецов — 6 (Овечкин, Фехервари), 31:25 — 2:3. Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 38:58 — 3:3. Маклеод — 8 (Хольц), 39:44 — 3:4. Мерсер — 12 (Хаула, Бастиан), 47:16 — 3:5. Маклеод — 9 (Хольц, Лазар), 55:35 — 3:6.

Вратари: Шепард — Доус.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (9+10+7) — 28 (8+12+8).

Наши: Кузнецов (19.35/2/0), Овечкин (21.15/3/-1) — -.

4 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17156 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

Источник