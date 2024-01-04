Ворскла приняла решение о назначении нового главного тренера после ухода Виктора Скрипника.

<img title="Ворскла назначила нового главного тренера — СМИ" src="/wp-content/uploads/2024/01/c2b2348982fcc4224bb9c42a3305ddc8.jpg" alt="Ворскла назначила нового главного тренера >

Бывший вратарь Сергей Долганский возглавит полтавскую Ворсклу.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Клуб рассматривал только 2 кандидатуры: Александра Хацкевича и Сергея Долганского. После консультации с президентом клуба Константином Жеваго руководство сделало выбор в пользу второго претендента на должность.

Сергей Долганский будет возглавлять Ворсклу как минимум до завершения сезона 2023/24. Ранее он работал тренером вратарей в полтавской команде.

Раньше Скрипник и Ворскла разорвали контракт.

champion.com.ua