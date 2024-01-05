Футбол
Аллегри может покинуть Ювентус
Массимилиано Аллегри может уйти из клуба
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Фото — Getty Images
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть клуб в конце текущего сезона.
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
При этом Аллегри хочет уйти. на положительной ноте и завоевать в нынешнем сезоне некий трофей. Делать паузу в карьере Аллегри не намерен: он будет открыт к предложениям из других клубов Серии А, или отправится в Саудовскую Аравию.
Ранее сообщалось, что Аллегри хочет подписать Судакова в Ювентус.