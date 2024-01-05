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Футбол

Беллингем признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Англичанина оценили в 268 млн евро

Первое место в списке самых дорогих футболистов мира занял полузащитник Реала Джуд Беллингем.

Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований.

На второй строчке – нападающий Манчестер Сити Эрлинг Голланд – 251 млн евро, на третий –; вингер Реала Виннисиус Жуниор – 250 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES.

1. Джуд Беллингем (Реал) – 268 млн евро 2️. Эрлинг Голланд (Манчестер Сити) – 251 млн 3️. Винисиус Жуниор (Реал) – 250 млн 4️. Родриго (Реал) – 248 млн 5️. Букайо Сака (Арсенал) – 223 млн 6️. Фил Фоден (Манчестер Сити) – 196 млн 7️. Гави (Барселона) – 175 млн 8️. Хулиан Альварес (Манчестер Сити) – 165 млн 9️. Джамал Мусиала (Бавария) – 152 млн 10. Мартин Эдегор (Арсенал) – 151 млн

champion.com.ua

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