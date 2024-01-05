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Брентфорд — Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Брентфорд — Вулверхэмптон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Англия без перерывов и остановок всю зиму продолжает играть в футбол. На этих выходных на Туманном Альбионе пройдут матчи 1/32 финала Кубка Англии. Календарь раунда открывается матчем, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Вулверхэмптон". Матч начнется в 21:15 и есть большая вероятность, что мы увидим украинца в стартовом составе своей команды.

    Смотреть поединок можно на Setanta Sports.

    Кубок Англии. 1/32 финала.

    5 января. 21:15. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

    Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Брентфорд - Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Брентфорд - Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Брентфорд - Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    В эфире

    Брентфорд - Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Трансляція матчу Брентфорд — Вулверхэмптон Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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