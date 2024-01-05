Экс-звезда Шахтера продлил контракт с бразильским клубом

Бразилец получил новый договор

Фото: Sport Club Internacional

Бразильский "Интернасьонал" объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Аланом Патриком.

Новое соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до декабря 2026 года.

Напомним, что Алан перешел в "Интернасьонал" в апреле 2022 года из "Шахтера". На его счету 123 матча, 25 мячей и 18 ассистов за клуб из Порту-Алегри.

За донецкий клуб Патрик выступал с 2011 года. Всего он провел в футболке "горняков" 178 поединков, в которых отметился 26 забитыми голами и 35 результативными передачами.

"Интернасьонал" завершил сезон на 9-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А.

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