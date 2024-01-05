«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский пропустил от Дорофеева и отбил 26 бросков

Сергей Бобровский (слева) и Григорий Денисенко. Фото USA Today Sports

«Флорида» на выезде обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков и стал третьей звездой матча. Первой звездой признан нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачак, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой стал другой форвард «Флориды» — Картер Верхэге, у которого один гол.

Единственную шайбу «Вегаса» забросил россиянин Павел Дорофеев.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 50 очками в 38 матчах. «Вегас» идет на пятой строчке «Запада» с 49 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Флорида» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Дорофеев — 4 (Стоун), 3:59 — 1:0. Беннетт — 7 (бол., Экман-Ларссон, Экблад), 14:15 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Монтур, Райнхарт), 26:15 — 1:2. Верхэге — 20 (Форслинг, Монтур), 38:38 — 1:3. Райнхарт — 25 (бол., Ткачак, Верхэге), 45:23 — 1:4.

Вратари: Томпсон — Бобровский.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 27 (13+5+9) — 36 (12+14+10).

Наши: Барбашев (12.59/0/0), Денисенко (8.37/0/0), Дорофеев (13.56/2/0) — Куликов (18.39/0/0).

5 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18044 зрителя.

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