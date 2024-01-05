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Футбол

Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в Манчестер Сити

Травмированные игроки постепенно возвращаются

Фото: twitter.com/ManCity

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде.

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    • "Жереми Доку чувствует себя лучше, Кевин так же. Де Брюйне длительный срок отсутствовал, поэтому мы должны набраться терпения и постепенно давать ему игровое время. Эрлинг Холанд чувствует себя лучше. Он уже дважды тренировался с нами. Не знаю насчет воскресного матча с "Хаддерсфилдом", но надеюсь насчет остальных игр они будут готовы".

    В воскресенье "Манчестер Сити" сыграет против "Хаддерсфилда" в матче третьего раунда Кубка Англии в 16:00 по киевскому времени.

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